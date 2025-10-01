Nacho Castañares ofreció un mensaje de calma y contención sobre la salud de Thiago Medina tras su grave accidente y el posterior despertar del coma, confirmando en exclusiva para Paparazzi que el proceso de recuperación “va a llevar mucho tiempo”. Desde la alfombra roja de los Martín Fierro de TV, Reafirmó que el círculo íntimo, incluyendo a Daniela Celis, está “todos juntos” para sostener a Thiago, enfatizando que el acompañamiento a la familia se da paso a paso, celebrando “cada buena noticia”.

Nacho Castañares se detuvo a hablar con Paparazzi en medio del bullicio y los flashes de los Martín Fierro, contrastando la postal de gala con la prudencia de su tono. La consulta que le fue dirigida apuntó directamente a su acompañamiento a Daniela Celis y cómo estaba manejando la situación de salud de su amigo.

Publicidad

El exconcursante de Gran Hermano eligió no sobredimensionar ni dramatizar el cuadro, optando por el terreno de lo humano. Inicialmente, su respuesta fue: “Bien todo suma la verdad estamos todos juntos”.

Aun así, Nacho subrayó que la recuperación es un proceso complejo y que va a requerir paciencia. Afirmó que se trata de “algo largo que va a llevar mucho tiempo”.

Publicidad

Castañares explicó que están en la lucha “día a día con cada buena noticia” y que siguen “día a día acompañando a la familia de la forma que podamos con esto”. El concepto clave que repitió fue: “día a día, todos juntos, cada buena noticia”.