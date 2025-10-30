La entrega de premios para destacar a las plataformas digitales, el primer Martín Fierro de Streaming, ha estado marcada por las discusiones y la polémica desde su concepción. La controversia comenzó con el fundador de Luzu TV, Nicolás Occhiato, quien se quejó públicamente tras no ser invitado al anuncio de las ternas, al contrario que el resto de los canales.

Occhiato, que salió "con los tacones de punta contra Olga", encargada de organizar el evento junto a Telefe, decidió posteriormente bajar el tono al conflicto. Aseguró que "ya está", que las nominaciones "están buenas" y que no quiere "más escándalo". Aunque admitió que no es "hipócrita" y que "obvio que esperaba mi nominación", opinó que las ternas que quedaron son "las correctas".

Publicidad

Sin embargo, el conflicto escaló rápidamente cuando intervino Luis Ventura. El presidente de APTRA irrumpió con furia, denunciando que nadie le había mostrado previamente el listado final de ternados, un error que lo llevó a disparar una grave amenaza.

Ventura declaró que si "le rompen las pel... los levanto", refiriéndose a suspender los premios. Cuestionó la legitimidad del proceso: "¿Cómo van a entregar el premio del Martín Fierro si el presidente no tiene conocimiento? ¿Desde qué lugar?".

Publicidad

Ante esta amenaza, Nicolás Occhiato tuvo una "impensada reacción" que le quitó importancia al conflicto. Lanzó entre risas que "Ventura hinchado las pel** me divierte mucho"**, y sentenció que es un "tipazo" y que "que lo levante o no, que haga lo que quiera".

La reacción de burla fue replicada por Migue Granados, fundador de Olga. Granados utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para "picantearla aún más": "Jajaja ay bo... Estoy leyendo tantas estupideces acá desde el mediodía que recontra estoy para que Luisito lo baje".

Publicidad

Occhiato, quien ha intentado poner "paños fríos" y evitar sumar más polémica, cerró el tema asegurando que hoy "no sabe nada de lo que va a hacer respecto a los premios", cuya ceremonia está fijada para el 14 de diciembre.