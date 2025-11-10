Nico Váquez y Dai Fernández: la foto que dejó en shock a todos

Los actores Nicolás Vázquez y Dai Fernández se encuentran en Filadelfia y compartieron imágenes que "mezclan ficción y realidad". El motivo del viaje fue filmar piezas promocionales para la próxima versión de la obra Rocky.

Desde allí, entre besos y miradas, la pareja confirmó que la obra, que es un "éxito absoluto", seguirá en cartel el próximo año. Con "mucha emoción", anunciaron: "Rocky vuelve en el 2026".

Vázquez utilizó sus redes para agradecer al público que "llena cada función e hizo de Rocky el espectáculo más visto del país". El actor celebró que Rocky "está haciendo historia". Su mensaje en redes cerró con una frase dirigida a quienes están contentos con él o no tanto: "Todo lo que nos desean, el doble para ustedes".

Además de la promoción de la obra, los actores aprovecharon para "oficializar su romance". Dai Fernández realizó grabaciones con Vázquez, incluyendo una en las míticas escaleras del Museo de Arte de Filadelfia.

Por su parte, Nico Vázquez participó en la tradicional "Rocky Run", una carrera que se realiza cada año en esa ciudad y que contó con 30 mil corredores. El actor no solo completó el recorrido, sino que demostró su "excelente estado físico", llegando en el puesto 308 en la clasificación general y en el 16 de su categoría. Dai no fue parte de la carrera.

Todo el equipo se prepara para volver a Buenos Aires y cerrar esta exitosa temporada el 30 de noviembre.