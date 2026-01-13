En medio de las denuncias judiciales por supuestas irregularidades en el manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el presidente del organismo, Claudio “Chiqui” Tapia, se refirió públicamente por primera vez al tema y buscó llevar tranquilidad: “Lo llevo tranquilo, no estoy imputado, nada”, afirmó.

Las acusaciones, que comenzaron a tomar fuerza hacia fines de 2025, apuntan a presuntas maniobras financieras y desvíos de dinero hacia sociedades vinculadas a personas cercanas a Tapia y a otros dirigentes de la AFA. No obstante, el titular del fútbol argentino marcó una clara diferencia entre el escenario judicial y la repercusión mediática. “Son dos realidades distintas, la de los medios y la de la gente”, sostuvo.

Durante su estadía en Mar del Plata, Tapia aseguró que la respuesta del público ha sido positiva y que no percibe cuestionamientos en la calle. “A donde voy es igual”, señaló en diálogo con La Nación. En ese sentido, destacó que las muestras de afecto se intensificaron tras la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, y remarcó que esa cercanía con la gente es “la verdadera realidad” frente a las denuncias.

Para finalizar, el dirigente explicó que, si bien sigue atento a la exposición mediática y a los contratos que involucran a la AFA, en su vida cotidiana no recibe reproches. “Con lo otro no pasa nada”, afirmó, y agregó que su mayor preocupación siempre fue su familia, aunque aclaró que “los pibes ya están grandes” y saben cómo enfrentar este tipo de situaciones.