"No me motiva el dinero": Jordan Henderson respondió a las críticas tras llegar a Arabia

Jordan Henderson abandonó Liverpool para tener una nueva experiencia en Arabia Saudí, lo que le dejó algunas críticas en su contra. El inglés no pasó desapercibido por ir a un país que es lapidado en el resto del mundo por los derechos humanos, más aún cuando el futbolista mostró mucho compromiso con las igualdades y la homofobia. En diálogo con The Athletic, reveló sus razones para el cambio de liga y contestó a los haters.

Al inicio, Henderson dijo: "Hubo algunas cosas que hicieron sonar las alarmas. Tengo una muy buena relación con Jurgen, pero me puso en una posición en la que sabía que no iba a jugar tanto. Y luego hubo un acercamiento de Al-Ettifaq al club para ver si me sería posible ir allí. La reacción del club nuevamente no fue de decir no. En ese momento sentí que mi valor o el deseo de quedarme, con el entrenador y dentro del club, tal vez había cambiado. Tenía que ser algo distinto y esta oportunidad con Stevie (Gerrard) en una liga totalmente diferente y una cultura totalmente diferente fue algo completamente diferente".

"La gente verá que este club viene con un montón de dinero y él simplemente dice: "Sí, me voy". Cuando en realidad ese no era el caso en absoluto. La gente puede creerme o no, pero en mi vida y mi carrera, el dinero nunca ha sido una motivación. No me malinterpretes. Tienes que tener finanzas, tienes que sentirte querido, tienes que sentirte valorado. Y el dinero es parte de eso. Pero esa no fue la única razón. Y estas posibilidades surgieron incluso antes de que se mencionara el dinero", reconoció Jordan.

Más palabras de Jordan Henderson

Por otra parte, el mediocampista inglés sumó: "Puedo entender la frustración. Puedo entender la ira. Lo entiendo. Todo lo que puedo decir al respecto es que lamento que se sientan así. Mi intención nunca, jamás fue lastimar a nadie. Mi intención siempre ha sido ayudar a causas y comunidades donde sentí que me habían pedido ayuda. Ahora, cuando estaba tomando la decisión, la forma en que traté de verlo fue que sentí que, si no iba, todos podemos enterrar la cabeza en la arena y criticar diferentes culturas y diferentes países desde lejos. Pero entonces no pasará nada. Nada va a cambiar".

"La gente que me conoce sabe cuáles son mis valores. Y mis valores no cambian porque me voy a un país diferente donde las leyes del país pueden ser diferentes. Ahora lo veo como algo positivo. Lo veo porque, desde su lado (saudita), lo sabían antes de firmarlo. Entonces sabían cuáles eran mis creencias. Sabían qué causas y campañas había hecho en el pasado y ni una sola vez lo mencionaron. Ni una sola vez han dicho: "Puedes hacer esto, no puedes hacer esto". Y creo que sólo puede ser algo positivo intentar abrirse como en Qatar", sentenció Jordan Henderson.