A partir de 2026, la ciudad italiana de Bolzano comenzará a cobrar un impuesto diario de 1,50 euros a los turistas que viajen acompañados de sus perros. La medida tiene como objetivo cubrir los costos de limpieza urbana y financiar la creación de nuevos parques para perros en la región.

El consejero provincial Luis Walcher, principal impulsor de la iniciativa, señaló: "No puede ser que toda la comunidad pague por la suciedad que generan los perros. Es justo que el costo recaiga únicamente en sus propietarios".

Publicidad

Actualmente, los residentes de la provincia ya abonan un impuesto anual de 100 euros por mascota y deben registrar el ADN de sus perros, lo que permite identificar a los dueños que no levantan los excrementos y aplicar multas de hasta 600 euros por infracciones. Además, quienes ya cumplieron con el registro genético estarán exentos del impuesto durante los dos primeros años.

La medida generó polémica entre organizaciones de protección animal y sectores turísticos. Carla Rocchi, presidenta de ENPA, afirmó: "La provincia de Bolzano se mete un gol en contra con el impuesto a los perros e incluso a los turistas de cuatro patas".

Publicidad

Defensores de los animales advirtieron que la iniciativa podría afectar negativamente el turismo pet friendly, desincentivar viajes responsables y, en casos extremos, fomentar el abandono de mascotas. Asimismo, se debate si la normativa implicará restricciones adicionales, como la prohibición de acceso a parques municipales.

Con esta medida, Bolzano busca equilibrar la convivencia urbana con el creciente número de visitantes que viajan con mascotas, garantizando fondos para mantener la ciudad limpia y habilitar espacios dedicados a los perros.