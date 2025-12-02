Después de que el Consejo de la Magistratura ordenara la terna para cubrir el cargo de camarista civil, la Cámara de Diputados de San Juan confirmó el día y el horario en que se llevará adelante la ronda de entrevistas para seleccionar al reemplazante de María Josefina Nacif, quien avanza con su trámite jubilatorio. Con esto, el proceso entra en su etapa decisiva.

Los postulantes Javier Aguiar Pacheco —proveniente de Fiscalía de Estado—, Esteban De la Torre —actual juez de Familia— y Marianela López —también jueza de Familia—, fueron elegidos entre un total de 42 aspirantes que compitieron por uno de los cargos más codiciados dentro del fuero civil. Ahora, deberán exponer ante los legisladores este viernes 5 de diciembre desde las 8.30, en entrevistas pautadas cada treinta minutos donde deberán fundamentar su idoneidad y su visión del rol.

La instancia genera expectativas dentro del ámbito judicial y político, dado que el movimiento del cargo de Nacif viene siendo seguido de cerca: su trámite jubilatorio comenzó en diciembre de 2023 y dejó vacante un lugar clave en la estructura de la Cámara Civil. La definición del sustituto no solo ordenará el funcionamiento interno del fuero, sino que también marcará el cierre de uno de los procesos más relevantes del año en materia de designaciones.

El Consejo de la Magistratura llevó adelante el concurso y la evaluación previa de los candidatos. El cuerpo está conformado por su presidente, el ministro de la Corte Juan José Victoria; los representantes del Foro de Abogados, Raúl Eduardo Acosta y María Valeria Torres; la ministra de Gobierno, Laura Palma, en representación del Ejecutivo; y la diputada Fernanda Paredes, como delegada de la Cámara de Diputados. Este equipo fue el encargado de revisar antecedentes, tomar pruebas y definir la terna que ahora deberá analizar la Legislatura.

Con el cronograma ya oficializado, Diputados se prepara para una jornada clave que cerrará un concurso que comenzó a principios de año y que tuvo gran interés entre profesionales del derecho. Tras escuchar a los tres aspirantes, el cuerpo legislativo deberá tomar una decisión que influirá directamente en el funcionamiento de la Justicia civil en los próximos años.