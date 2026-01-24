Paramount y Netflix intensifican su lucha por adquirir Warner Bros

La pugna entre Netflix y Paramount por adquirir Warner Bros Discovery se ha intensificado desde el otoño pasado, comparándose con una persecución incesante.

Aunque Paramount, propiedad de la familia Ellison, era la favorita, Netflix anunció un acuerdo con la dirección de Warner para comprar la mayor parte de la firma. El 20 de enero, Netflix reforzó su posición al mejorar su oferta a 83.000 millones de dólares, cambiando la modalidad a un pago exclusivamente en efectivo para agilizar la aprobación de los accionistas, quienes votarán en abril.

Actualmente, Paramount ofrece 30 dólares por acción por la totalidad de la compañía, mientras que Netflix propone 27,75 dólares solo por el estudio y la plataforma de streaming, permitiendo que los socios mantengan las cadenas de televisión y redes de cable.

En este contexto, Paramount intenta convencer a los inversores asegurando que su propuesta es “superior a la de Netflix en todos los aspectos” e insiste en que su oferta es “más ventajosa”.

Por su parte, Netflix defendió su postura ante los reguladores europeos señalando que “la competencia en el sector del vídeo se extiende ahora mucho más allá de Hollywood”. La empresa argumenta que, al incluir plataformas como YouTube, Netflix “representa menos del 10% del consumo televisivo en la mayoría de sus grandes mercados”.

Además, Netflix sostiene que su plan es mejor para el empleo en EE. UU. frente a la “oportunidad de sinergia de costos” de 6.000 millones de dólares que planea Paramount al fusionar estudios.

A pesar de contar con 325 millones de suscriptores y un margen operativo del 30%, Netflix enfrenta el escepticismo de sus propios inversores, habiendo perdido un tercio de su valor de mercado desde octubre. Robert Fishman, analista de MoffettNathanson, sospecha que Netflix “podría aumentar su oferta en uno o dos dólares por acción”, aunque recordó que la empresa ya se retiró de negocios costosos anteriormente, como la oferta de 7.700 millones de dólares por la UFC.

Mientras Paramount necesita escala para competir, para Netflix se trata de un acuerdo de contenidos. Fishman concluyó que “el siguiente paso más probable... es que se presenten más ofertas”, anticipando más giros antes de la decisión final.