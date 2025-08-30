El reconocido artista Paulo Londra hizo un anuncio que conmocionó a sus seguidores: será padre nuevamente. El cantante reveló la feliz noticia durante una presentación en Perú, confirmando que espera a su tercera hija, fruto de su relación con Martina Quetglas. Este emotivo momento, fue anunciado por los mismos protagonistas, que se hizo viral rápidamente y luego se subió en las plataformas digitales del músico.

El artista cordobés, que se comprometió con su actual compañera en junio de este año, hizo pública la novedad frente a una multitud de personas en la capital peruana. “Perú, voy a tener otra nena”, expresó el vocalista, generando una ovación masiva. En ese instante, Martina lo acompañó en el escenario. Horas más tarde, la pareja utilizó sus cuentas de Instagram para compartir la buena noticia con sus más de 13 millones de seguidores. El posteo incluyó la leyenda: “Se viene la tercera leoncita, te esperamos con mucho amor y ansias, gracias Dios por formar este equipo, voy por el clan Londra”.

La respuesta de la futura madre no se hizo esperar en los comentarios, donde escribió: “Los amo, cuánto amor va a recibir esa chiquita”. La joven también compartió la publicación en sus propias redes sociales, manifestando su emoción: “Se viene mi amor más grande. No te imaginas el amor que te espera”, redactó. Cabe recordar que Londra ya tiene dos hijas de su relación anterior con Rocío Moreno. El anuncio de este nuevo integrante en la familia llega meses después de que el artista y su pareja confirmaran su compromiso desde las paradisíacas playas de Ibiza, España.