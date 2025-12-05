Una tragedia sacudió este jueves al barrio porteño de Villa Devoto, donde el andamio de una obra en construcción se desplomó sobre una joven que caminaba por la vereda de Chivilcoy al 3600. La víctima, de aproximadamente 20 años, murió en el lugar como consecuencia del fuerte impacto, según confirmaron fuentes policiales y del SAME.

El incidente ocurrió después de un llamado al 911 que alertó sobre una mujer desvanecida en la vía pública. Al llegar, personal policial constató que la joven había sido alcanzada por una viga de madera desprendida del andamio. Los médicos del SAME solo pudieron certificar su fallecimiento.

La obra pertenece a la firma Wadeh SA Constructora y venía siendo sometida a inspecciones desde 2024, cuando inició la etapa de excavación. Según informó Seguridad del Trabajo, la actividad había estado suspendida, pero se había retomado recientemente con la documentación requerida presentada por los responsables.

El director del proyecto, el arquitecto Claudio Sergio Mónaco, quedó imputado por homicidio culposo por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 33. La investigación buscará determinar si hubo fallas de seguridad, negligencia profesional o incumplimiento de protocolos.

La causa continúa con pericias técnicas, inspecciones y la evaluación estructural del andamio para establecer con precisión qué provocó el desprendimiento y si la empresa cumplió con las condiciones laborales exigidas para obras en curso.