Un helicóptero perteneciente a la empresa Hangar Servicios cayó alrededor de las 20.30 de este jueves sobre las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano, conocido como ex-KDT, en el barrio porteño de Palermo. Según confirmaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), los tres ocupantes (dos hombres y una mujer) resultaron heridos, pero se encontraban conscientes y fuera de la aeronave al momento del rescate.

Tras el aviso al 911, personal del SAME y dotaciones de bomberos desplegaron un amplio operativo en el predio ubicado frente a la sede de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (Dinesa). Los equipos trabajaron en la asistencia de las víctimas, que fueron trasladadas a centros de salud para su evaluación. La situación quedó rápidamente controlada y no se reportaron heridos entre personas que se encontraban en el parque.

Publicidad

La aeronave, que terminó completamente destrozada, pertenece a la firma Hangar Servicios, dedicada a operaciones aéreas de inspección. Según su descripción oficial, la empresa realiza auditorías de redes de transmisión eléctrica mediante tecnología especializada y un equipo técnico calificado.

Las causas del accidente aún no fueron establecidas y serán materia de investigación por parte de las autoridades aeronáuticas competentes.