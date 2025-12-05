Publicidad
Policiales > Grave

Tres heridos tras la caída de un helicóptero en Palermo

Un helicóptero de la empresa Hangar Servicios se precipitó este jueves por la noche sobre las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano, en Palermo.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Un helicóptero cayo en las canchas de tenis del circuito KDT. (Foto gentileza LN)

Un helicóptero perteneciente a la empresa Hangar Servicios cayó alrededor de las 20.30 de este jueves sobre las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano, conocido como ex-KDT, en el barrio porteño de Palermo. Según confirmaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), los tres ocupantes (dos hombres y una mujer) resultaron heridos, pero se encontraban conscientes y fuera de la aeronave al momento del rescate.

Tras el aviso al 911, personal del SAME y dotaciones de bomberos desplegaron un amplio operativo en el predio ubicado frente a la sede de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (Dinesa). Los equipos trabajaron en la asistencia de las víctimas, que fueron trasladadas a centros de salud para su evaluación. La situación quedó rápidamente controlada y no se reportaron heridos entre personas que se encontraban en el parque.

La aeronave, que terminó completamente destrozada, pertenece a la firma Hangar Servicios, dedicada a operaciones aéreas de inspección. Según su descripción oficial, la empresa realiza auditorías de redes de transmisión eléctrica mediante tecnología especializada y un equipo técnico calificado.

Las causas del accidente aún no fueron establecidas y serán materia de investigación por parte de las autoridades aeronáuticas competentes.

