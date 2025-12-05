Las autoridades de mesa y delegados que participaron en las Elecciones Legislativas Nacionales 2025 ya tienen disponible el esquema oficial de pagos. El Correo Argentino confirmó que la liquidación se realizará en un tramo de seis días, del 10 al 16 de diciembre, y que el orden estará definido por la terminación del DNI de cada persona.

El calendario quedó organizado de la siguiente manera:

10 de diciembre: terminaciones 0 y 1

11 de diciembre: terminaciones 2 y 3

12 de diciembre: terminaciones 4 y 5

15 de diciembre: terminaciones 6 y 7

16 de diciembre: terminaciones 8 y 9

Este cronograma aplica tanto a quienes optaron por recibir el pago de manera digital como a quienes prefirieron hacerlo en una sucursal del Correo. Ambas alternativas siguen vigentes y pueden administrarse desde el sistema habilitado por el organismo postal.

Una app para agilizar el cobro

Una de las novedades del operativo es que todo el proceso puede resolverse desde el celular. El Correo Argentino incorporó un módulo electoral dentro de su aplicación oficial para que cada autoridad de mesa gestione el cobro sin necesidad de realizar trámites presenciales.

Para iniciar el procedimiento, es necesario descargar la app y seleccionar la opción “Electoral” en el menú principal. Allí se solicitará ingresar el DNI y un correo electrónico válido. En caso de que el usuario no figure en el padrón del sistema, la plataforma permitirá continuar con la opción “Registrarme de todas maneras”.

Una vez validado el correo, la aplicación mostrará los comicios pendientes de cobro. El siguiente paso es la verificación de identidad, que incluye cargar el número de trámite del DNI, dato que se contrasta de forma automática con Renaper. Luego, se completa una instancia de reconocimiento facial, requisito obligatorio para finalizar la validación.

Métodos de pago disponibles

El sistema permite elegir entre cobro electrónico —ingresando CBU, CVU o alias— o cobro en sucursal. En el caso del pago digital, la aplicación revisa que los datos bancarios correspondan al mismo DNI registrado. Si detecta diferencias, habilita hasta tres intentos; si el problema persiste, sugiere pasar a la modalidad presencial.

Para quienes opten por retirar el incentivo en una oficina postal, deberán seleccionar provincia, localidad y una sucursal disponible dentro del listado que ofrece la app.

Antes de completar el trámite, el sistema muestra un resumen final con la información del método elegido y una advertencia importante: una vez confirmado, no podrá modificarse. Al concluir, el usuario recibe un correo electrónico con todos los detalles del pago y el comprobante del registro.

Asistencia y consultas

Para resolver dudas o problemas durante el proceso, el Correo Argentino habilitó la línea de atención 0810-777-7787, disponible para quienes participaron del operativo electoral.