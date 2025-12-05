Cinco ciudadanos argentinos, acusados de haber cometido robos en distintas tiendas del Dolphin Mall en Miami, regresaron a Mendoza luego de ser liberados tras pagar una fianza establecida por la justicia de Florida. Los involucrados son Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo Orlando, Sebastián Luis Moyano, Manuel Zuloaga Arenas y Juan Pablo Rúa.

El incidente ocurrió el domingo pasado por la tarde, cuando agentes de la Sweetwater Police, que se encontraban fuera de servicio y realizando tareas de vigilancia, recibieron denuncias sobre hurtos en el centro comercial. Tras analizar las cámaras de seguridad, detectaron que el grupo actuaba de forma coordinada, robando valijas y llenándolas con prendas de reconocidas tiendas como Burlington, Columbia y The North Face.

Los acusados se dispersaban para evitar levantar sospechas, distrayendo a los empleados y ocultando productos. Dos de ellos fueron captados en la tienda Tommy Hilfiger y arrestados en una parada de ómnibus con mercadería valuada en aproximadamente 950 dólares. Los otros tres fueron detenidos dentro del establecimiento con artículos por un valor superior a 1100 dólares.

En la audiencia judicial, la jueza Mindy Glazer, del Tribunal de Circuito 11° de Florida, imputó a los cinco por crimen organizado para defraudar, robos múltiples en menos de 30 días y robo al por menor. Las fianzas impuestas oscilaron entre 4000 y 4500 dólares por persona, las cuales fueron abonadas para su liberación.

Tras la repercusión del caso, Giselle, la ex pareja de Diego Luis Xiccato, brindó su versión y minimizó la gravedad del hecho. Señaló que “la situación tomó una dimensión innecesaria” y calificó lo sucedido como “una picardía que no se justifica”, sin entender por qué cobró tanta relevancia.

Giselle explicó que el grupo viajó a Estados Unidos por el Black Friday, y no para una despedida de soltero como se había especulado. Describió a los implicados como empresarios sin antecedentes penales que cometieron una “estupidez” similar a la de un viaje de egresados, asegurando que “ninguno tiene necesidad de robar”.

Además, comentó que habló poco con Xiccato luego de la detención y sostuvo que fue un error menor, aprovechado por el centro comercial para promocionar un nuevo sistema de seguridad instalado tras incidentes previos con turistas. “La ley de Estados Unidos toma todo como muy grave y el Dolphin Mall utilizó la situación para mostrar su sistema”, afirmó.

Finalmente, desmintió rumores como el supuesto robo de paraguas y aclaró que lo ocurrido fue “una tontera sin mayor trascendencia”. Sobre el ambiente familiar, aseguró que su hijo y allegados están bien y que recibieron mensajes de apoyo, destacando que los acusados son “excelentes personas, de buenas familias”.