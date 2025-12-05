La industria argentina enfrenta un escenario complicado marcado por una reducción significativa en sus niveles de actividad durante los últimos meses. Según la encuesta más reciente de la Unión Industrial Argentina (UIA), correspondiente a octubre y noviembre, el sector muestra una contracción generalizada que afecta producción, empleo, abastecimiento y finanzas.

El Monitor de Desempeño Industrial (MDI) se situó en 43,8 puntos en octubre, manteniéndose por debajo del umbral de expansión por décimocuarto mes consecutivo y con un descenso de 5,2 puntos respecto al mismo período del año anterior. Todos los sectores analizados, incluidos Textiles, Metales comunes y productos de metal, y Confecciones, cuero y calzado, registraron valores inferiores a 50 puntos, señalando un panorama de contracción.

En cuanto a producción, el 40,3% de las empresas reportó una disminución en su nivel de operación en comparación con el promedio del tercer trimestre, mientras que solo el 21,3% experimentó un aumento. Este retroceso se intensificó respecto al informe previo y se observó en la mayoría de los sectores industriales.

Las ventas internas reflejaron una tendencia similar: el 47,4% de las empresas indicó una caída, frente al 21% que informó incrementos. La brecha entre caídas y aumentos alcanzó uno de los valores más altos de la serie histórica. Los sectores más golpeados fueron Textiles, Muebles y otros, y Otros productos de metal. En el ámbito exportador, el 25,1% de las firmas comunicó una reducción en sus envíos, mientras que el 18,2% reportó un aumento.

El empleo mostró signos preocupantes: el 21% de las empresas disminuyó su plantilla laboral, cifra alta en los relevamientos recientes. Además, el 23,5% aplicó reducción de turnos y el 7,7% implementó suspensiones, afectando a compañías de todos los tamaños.

En materia de abastecimiento, se observaron mejoras en los tiempos de entrega, con solo el 6,6% de las empresas reportando aumentos en los plazos, uno de los valores más bajos desde octubre de 2023. También, el 14,7% incrementó sus stocks de materias primas, evidenciando una recuperación en insumos estratégicos.

Desde el punto de vista financiero, el 47,5% de las firmas enfrentó dificultades para cumplir con pagos esenciales como salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos o impuestos. Los mayores problemas se concentraron en impuestos (29,3%) y proveedores (26,7%), mientras que el 8,2% reportó atrasos en todas las obligaciones, el nivel más alto registrado hasta la fecha.

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) mostraron un desempeño particularmente afectado, con caídas en producción, ventas y empleo. Las Micro y Pequeñas registraron un índice de difusión en producción de -22,5 puntos, mientras que las Medianas y Grandes alcanzaron -13,5 puntos. En ventas, las Micro y Pequeñas sufrieron una baja de -31,4 puntos y las Medianas y Grandes -17,7 puntos. El índice de empleo fue negativo en -10,4 puntos para todos los tamaños.

Las principales preocupaciones de los empresarios giran en torno a la caída de la demanda de otras industrias (23,9%) y el aumento de costos (19,3%). Sumando la baja en la demanda de los hogares (17,1%), la contracción del consumo interno afecta al 40% del total. Dentro del aumento de costos, el laboral es el más significativo (45,4%), seguido por materias primas e insumos nacionales (20%).

A pesar del panorama actual, las expectativas empresariales mejoraron respecto al relevamiento anterior: el 60,4% anticipó una situación mejor para su empresa en los próximos doce meses, el 57% previó mejoras en su sector y el 68,6% confió en un avance a nivel país. Esta optimismó se asocia a un contexto financiero más estable luego de las elecciones y a la reducción de tasas de interés. Sin embargo, persiste una brecha entre las expectativas previas y los resultados concretos observados.

La utilización promedio de la capacidad instalada se ubicó en 57,9%, con el 68,6% de las empresas operando por debajo de su nivel óptimo. Además, el 95,2% proyecta alcanzar su capacidad máxima recién en 2026 o años posteriores, evidenciando una revisión a la baja de las expectativas para 2025.

En materia de inversiones, el 66,3% de las empresas considera que es un buen momento para innovar y mejorar procesos, el 48,4% para adquirir bienes de capital, el 44,3% para bienes de uso y el 39,6% para capital de trabajo, aunque estos valores son inferiores a los de los tres relevamientos previos.