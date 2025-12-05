Un violento asalto ocurrió este miércoles por la tarde en el microcentro capitalino, cuando dos delincuentes armados irrumpieron en una financiera y, tras encañonar a los propietarios, escaparon con $200.000 en efectivo. El hecho se registró alrededor de las 14 en una oficina ubicada en calle San Luis, entre avenida Rioja y Jujuy, una zona de intenso movimiento peatonal y comercial.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por DIARIO HUARPE, los ladrones llegaron a bordo de una moto Yamaha YBR 125cc negra. Ambos llevaban cascos del mismo color que no se quitaron en ningún momento, y uno de ellos vestía un chaleco reflectivo. Apenas ingresaron al local, apuntaron a los dos hombres que estaban trabajando en la financiera y se produjo un forcejeo que no llegó a mayores, aunque el clima de violencia fue extremo.

Los ladrones ingresaron al local con los cascos puestos y no se les pudo ver el rostro.

Las víctimas, identificadas como Ángel Fernández, de 30 años, y Nicolás Fontecilla, de 32, aseguraron que los delincuentes redujeron rápidamente la resistencia y tomaron el dinero que había disponible en el lugar. Pese al forcejeo, ninguno resultó con lesiones de gravedad.

El lugar no se encuentra abierto todos los días y no tiene un horario de trabajo determinado, un dato que llamó la atención de los investigadores quienes sospechan de que pudo haber un entregador que avisó que los damnificados se iban a encontrar en el lugar a la hora que se produjo el ilícito.

Tras el robo, los sospechosos escaparon por calle San Luis hacia el oeste y, al llegar a Tucumán, giraron hacia el norte circulando en contramano. Desde allí huyeron en dirección a Concepción, perdiéndose entre el tránsito.

Comisaría 2° trabaja en la investigación, mientras que personal del D8 analiza las cámaras del Cisem para intentar reconstruir la ruta de escape y obtener alguna imagen útil del rodado o la vestimenta de los delincuentes. También se espera el relevamiento de las cámaras internas de la financiera para obtener más detalles del asalto.

Aunque por el momento no hay detenidos, la Policía trabaja sobre diferentes líneas de investigación y espera avanzar con los registros en video para identificar a los responsables del violento hecho que generó alarma en una zona céntrica y altamente transitada.