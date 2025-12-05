Un operativo interjurisdiccional entre las policías de Mendoza y San Juan permitió detener en Rivadavia a un hombre implicado en reiteradas estafas cometidas en territorio mendocino. La medida fue ejecutada en el marco del Plan Integral de Seguridad Regional y a pedido de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos del Ministerio Público Fiscal de Mendoza.

El procedimiento fue encabezado por personal de la Policía de Mendoza, perteneciente a la División Investigativa Integrada y Leyes Especiales (DIILE) de la Dirección General de Investigaciones. Los efectivos trabajaron en coordinación con autoridades policiales sanjuaninas, lo que posibilitó avanzar con rapidez en la localización del sospechoso.

La colaboración de la Policía de San Juan, fue clave para dar con el sujeto que se refugiaba en Rivadavia.

El allanamiento se concretó en una vivienda ubicada en el departamento Rivadavia. Allí se produjo la detención del hombre, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente por estafa genérica. Además, los uniformados secuestraron distintos elementos de interés que quedaron bajo la órbita de la Fiscalía N°3 de Delitos Económicos de Mendoza, a cargo de la doctora Susana Musianisi.

Desde los organismos intervinientes destacaron la articulación sostenida entre ambas provincias, clave para actuar ante delitos que trascienden los límites jurisdiccionales y requieren un intercambio ágil de información. También valoraron el trabajo coordinado del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, la Justicia Penal mendocina y las autoridades judiciales de San Juan.

Las actuaciones continúan bajo la dirección judicial correspondiente, mientras se analizan los elementos secuestrados y se aguardan nuevas medidas procesales.