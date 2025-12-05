Desde hace un año, la ciudad de Córdoba aplica una estrategia integral que combina diagnóstico temprano, vigilancia epidemiológica y atención territorial para disminuir la transmisión congénita de la enfermedad de Chagas, especialmente en una zona con alta diversidad sociocultural.

La transmisión materno-infantil es actualmente la principal vía de contagio en áreas urbanas, lo que demanda respuestas sanitarias sostenidas, según coinciden especialistas y organismos internacionales. La Organización Mundial de la Salud estima que entre 6 y 7 millones de personas en el mundo viven con Chagas, mientras que en Argentina la Organización Panamericana de la Salud calcula que 1,6 millones están infectadas y que cada año nacen más de 1.300 bebés afectados por esta enfermedad.

El contagio suele ocurrir a través del insecto vector conocido como vinchuca, aunque en las ciudades predomina la transmisión directa de la madre al bebé durante el embarazo o parto, debido al parásito Trypanosoma cruzi. Además, existen otras vías menos comunes como transfusiones sanguíneas o trasplantes.

El Chagas representa un desafío sanitario en América Latina porque puede permanecer sin síntomas durante años y, en su fase crónica, generar complicaciones cardíacas, digestivas o neurológicas. El tratamiento antiparasitario con benznidazol o nifurtimox es efectivo, sobre todo si se inicia temprano, aunque el acceso a diagnóstico y medicación sigue siendo limitado en contextos vulnerables, advierte la OPS.

Recientemente, Córdoba presentó el balance del primer año de su “Estrategia Municipal hacia el Control de la Transmisión Materno-Infantil de Chagas”, con el objetivo de mejorar el acceso a diagnóstico y tratamiento mediante campañas territoriales, vigilancia activa y coordinación institucional.

El doctor Roberto Chuit, responsable del área Chagas de Fundación Mundo Sano, destacó el trabajo conjunto para crear modelos replicables: “Mundo Sano lleva más de 30 años trabajando en el abordaje integral del Chagas, impulsando innovación, investigación aplicada y políticas públicas que permitan modelos replicables y escalables”.

Además, Chuit señaló que “la experiencia de la ciudad de Córdoba demuestra que el control del Chagas exige una estrategia integral que combine vigilancia, diagnóstico activo, investigación, trabajo territorial y educación comunitaria, con atención prioritaria a las mujeres en edad reproductiva”.

El especialista afirmó que este enfoque local tiene potencial para ser implementado en otras regiones, siempre que se profundice el trabajo para generar evidencia que respalde el impacto real de la colaboración entre organismos y comunidades: “Este modelo tiene potencial de réplica regional. Solo necesitamos profundizar el trabajo para generar evidencia sólida que muestre el impacto real de la cooperación interinstitucional y comunitaria”.

Por su parte, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, resaltó el efecto positivo de incorporar el diagnóstico de Chagas en controles prenatales: “La incorporación sistemática del diagnóstico en controles prenatales y en mujeres en edad reproductiva incrementa la detección temprana, permite iniciar tratamiento oportuno y ayuda a identificar casos crónicos históricamente invisibilizados”.

Passerini confió en que una política sanitaria sostenida puede reducir la transmisión congénita en una ciudad endémica como Córdoba.

El secretario de Salud municipal, Ariel Aleksandroff, explicó que la estrategia se basa en tamizaje serológico en controles prenatales, operativos móviles con diagnóstico y ecografías, y el uso de telesalud para seguimiento y recaptación de pacientes.

Aleksandroff detalló: “Sumamos herramientas de telesalud para garantizar recaptación y seguimiento. Todo esto, acompañado por la capacitación continua de nuestros equipos”. En el primer año, la coordinación entre distintos nodos permitió identificar quiénes requieren seguimiento, tratamiento o ya están resueltos, evitando pérdidas y mejorando la trazabilidad.

Esta estrategia se implementó inicialmente en 17 centros de salud de la Zona Sanitaria N°4, que concentra el 24% de la población migrante de la capital cordobesa, el mayor número de embarazadas bajo control y el 20% de los nacimientos.

La subsecretaria de Bienestar Integral, Marcela Marramá, reconoció los desafíos que supuso diseñar y articular circuitos de atención en una zona con múltiples actores y diversidad cultural, pero afirmó que la búsqueda activa fue efectiva y necesaria. La expansión de la estrategia a toda la ciudad está prevista para 2026.

Desde Fundación Mundo Sano y organismos internacionales destacan que la prioridad sanitaria es detectar y tratar a mujeres en edad fértil y a recién nacidos con riesgo para cortar la cadena de transmisión congénita. Las políticas se alinean con las guías clínicas internacionales que promueven diagnóstico oportuno, acceso a medicación y seguimiento sistemático.