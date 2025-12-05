Dos sanjuaninos resultaron ganadores de premios millonarios en el sorteo n.º 3.836 del Loto Plus, realizado este miércoles. Según confirmó la Caja de Acción Social, ambos apostadores acertaron cinco números en la modalidad Tradicional, quedando a un paso del pozo mayor.

El primer ticket premiado fue vendido en la Agencia 242, ubicada en Rivadavia. La jugada ganadora incluyó los números 09, 21, 32, 35 y 45, faltándole únicamente el 14 para completar el pleno.

El segundo boleto fue adquirido en la Agencia 449 de Rawson. En este caso, la combinación fue 09, 21, 28, 35 y 45, también con un solo número de diferencia respecto del premio mayor.

Como resultado, cada uno de los apostadores obtuvo un premio de $1.982.561, que deberá ser reclamado antes del 19 de enero de 2026, según informaron las autoridades provinciales.

Los organismos oficiales recordaron que los ganadores deben presentar DNI, el ticket original y realizar el trámite dentro del plazo establecido para asegurar el cobro.