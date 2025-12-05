Horas después de obtener el aval legislativo para el endeudamiento provincial de 2026, Axel Kicillof participó de la tradicional ronda de Madres de Plaza de Mayo frente a Casa Rosada, donde volvió a apuntar contra la gestión nacional. El mandatario bonaerense cuestionó que el presidente Javier Milei no lo haya recibido a pesar de, según dijo, haber solicitado “cinco o seis veces” una reunión de trabajo.

En declaraciones a la prensa, Kicillof afirmó que la provincia de Buenos Aires “es la que más está sufriendo la política económica” del Gobierno y criticó la falta de medidas productivas. “Nunca mencionó la palabra producción o industria. Hoy tenemos despidos, cierres de fábricas y casi un cuarto de millón de puestos de trabajo perdidos”, aseguró.

Publicidad

El gobernador también diferenció su gestión del trato que recibe desde Nación. Señaló que su administración asiste a los municipios “de todos los signos políticos”, mientras que desde Casa Rosada “ni tienen el coraje de atendernos”. Añadió que su reclamo no es personal, sino institucional: “Represento a 17 millones de argentinos. Tiene la obligación de atender”.

Kicillof cuestionó además las negociaciones encaradas por el ministro del Interior, Diego Santilli, con gobernadores para avanzar con el presupuesto y otras reformas. Calificó esos acuerdos como “un toma y daca para votar leyes espantosas”, y sostuvo que Nación incumplió compromisos vinculados a deudas con las provincias.

Publicidad

El acto se realizó en el aniversario del nacimiento de Hebe de Bonafini, donde el gobernador acompañó la ronda habitual de las Madres de Plaza de Mayo, en una aparición que buscó marcar distancia política y discursiva frente al Ejecutivo nacional.