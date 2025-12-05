La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) publicó el listado provisorio de ingresantes a la Licenciatura en Enfermería 2026, y los resultados generaron sorpresa: únicamente 46 aspirantes aprobaron los tres exámenes, mientras que 480 quedaron reprobados en al menos una de las materias evaluadas.

Desde la institución aclararon que se habilitará una instancia de recuperación para quienes hayan aprobado al menos una de las materias del ciclo de evaluación. Cada postulante podrá rendir solamente las áreas que no superó en la primera instancia.

Para acceder al recuperatorio, los interesados deberán realizar la ratificación presencial el viernes 5 de diciembre, entre las 8 y las 19, en la sede de la EUCS. Una vez cumplido ese paso administrativo, los aspirantes podrán presentarse al examen, que se llevará a cabo el 10 de diciembre a las 8:00, también en dependencias de la Escuela Universitaria.

La publicación definitiva del listado de ingresantes se realizará una vez concluidas las evaluaciones complementarias y confirmadas las actas académicas correspondientes.

