Obras Sanitarias emitió este miércoles un comunicado urgente advirtiendo que el servicio de agua potable podría disminuir en distintos puntos de la provincia como consecuencia del alerta meteorológica por fuertes vientos. La empresa estatal explicó que las ráfagas pueden provocar cortes en el suministro eléctrico o interferencias en las tomas de agua cruda, afectando el normal funcionamiento de los sistemas.

Ante este escenario, el organismo dispuso el refuerzo de las guardias de mantenimiento, servicios y atención al usuario para garantizar la mayor continuidad posible del suministro y responder rápidamente ante eventuales inconvenientes.

Desde OS solicitaron a los hogares extremar el cuidado del agua almacenada en los tanques domiciliarios. Recomendaron priorizar el consumo para actividades esenciales, como hidratación, higiene personal y preparación de alimentos, hasta que las condiciones climáticas mejoren.

La empresa también recordó que, en situaciones de viento intenso, es habitual que se produzcan complicaciones operativas que impactan temporalmente en la distribución del servicio. Por ello pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.