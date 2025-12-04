El Mundial de Rugby 2027 dejó algo más que los rivales que tendrá la Selección argentina: volvió a poner en primer plano una estadística que se sostiene desde hace más de tres décadas y que hoy funciona como una particular cábala. Entre 1987 y 2023, siete de las diez Copas del Mundo tuvieron al menos un finalista surgido del Grupo C, y en cuatro ocasiones, el futuro campeón salió de esa misma zona.

La tendencia nació en la edición inaugural de 1987, cuando Nueva Zelanda (ubicada en el entonces Pool 3, equivalente al actual Grupo C) levantó la copa. Australia repitió la fórmula en 1991, mientras que los All Blacks regresaron a la final desde esa zona en 1995. Francia hizo lo propio en 1999 e Inglaterra transformó el patrón en título en 2003. En etapas más recientes, Nueva Zelanda volvió a coronarse en 2015 e Inglaterra llegó a la final en 2019.

Para Australia 2027, Los Pumas compartirán grupo con Fiji, España y Canadá. Aunque ninguna estadística puede determinar resultados, la coincidencia con un patrón tan marcado resulta inevitablemente alentadora. El Grupo C se asoció históricamente a campañas profundas, presencia en instancias decisivas y recorridos que desembocaron en el partido final.

La repetición de este fenómeno suma un componente simbólico que entusiasma al rugby argentino. Más que un dato menor, la recurrencia construye un relato que acompaña y alimenta la ilusión, en sintonía con una idiosincrasia deportiva que siempre presta atención a los guiños que ofrece la historia.

Si bien las ediciones 2007, 2011 y 2023 no respondieron a la cábala, el peso estadístico sigue siendo contundente: cuatro campeones surgieron del Grupo C. De cara al 2027, esa tendencia vuelve a encender expectativas en un equipo acostumbrado a crecer en escenarios adversos y a encontrar motivación en cada señal disponible.