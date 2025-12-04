La trágica muerte de Ronald José Salvador Montenegro, de 55 años, conmocionó a Brasil luego de que se difundieran las imágenes del accidente ocurrido en un gimnasio de Pernambuco. El pesista murió tras recibir en el pecho el impacto de una barra cargada que se le resbaló de las manos mientras realizaba un ejercicio de press de pecho.

Publicidad

Según explicó Lúcio Beltrão, presidente del Consejo Regional de Educación Física de Pernambuco, el accidente se produjo porque Montenegro utilizó un método de sujeción conocido como “agarre suicida”, una variante que prescinde del pulgar rodeando la barra. En esta técnica, todos los dedos se alinean por debajo del tubo, lo que reduce notablemente la estabilidad y facilita que la carga se desplace de forma inesperada.

La barra (que pesa alrededor de 20 kilos más los discos cargados) cayó abruptamente sobre el pecho del deportista apenas inició la repetición. Aunque logró reincorporarse, segundos después se desplomó nuevamente. Personal del gimnasio lo asistió de inmediato y lo trasladó a la Unidad de Atención de Río Doce, donde se confirmó su fallecimiento.

Publicidad

La Policía Civil catalogó el hecho como “muerte accidental” y aguarda los resultados de la autopsia para completar la investigación. El caso volvió a poner en debate los protocolos de seguridad en la práctica de levantamiento de pesas, especialmente en ejercicios de alto riesgo sin asistencia ni sujeción adecuada.