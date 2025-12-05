La Municipalidad de Godoy Cruz informó la reprogramación de dos noches de la 18ª edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza, prevista originalmente para los días 5, 6 y 7 de diciembre. La decisión se tomó tras la actualización de los pronósticos de tormentas y condiciones climáticas adversas que, según explicaron, ponían en riesgo la seguridad de miles de asistentes, artistas y trabajadores del evento.

El nuevo cronograma establece que la jornada del sábado 6/12 se realizará el lunes 8/12, con la presencia de Piti Fernández, La Franela y Ciro y Los Persas. En tanto, la fecha del viernes 5/12 pasará al martes 9/12, con las actuaciones de LBC, Euge Quevedo y Damas Gratis. La programación del domingo 7 de diciembre se mantiene sin modificaciones.

Desde la organización aclararon que todas las entradas ya adquiridas serán válidas automáticamente para los días reprogramados, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Sin embargo, quienes no puedan asistir podrán solicitar la devolución del dinero a través del mismo canal de compra: vía web para los tickets adquiridos online y en la boletería del Teatro Plaza para las compras presenciales.

También habrá reintegros para quienes realizaron pre-cargas o compras anticipadas en el sistema PopMeals. Los usuarios deberán gestionarlo ingresando con su cuenta en la plataforma.

En un comunicado oficial, la Municipalidad sostuvo que la suspensión tuvo “como único objetivo garantizar una experiencia segura y de calidad” y lamentó los inconvenientes ocasionados por razones ajenas a la organización. A su vez, solicitaron a la ciudadanía seguir los canales oficiales para nuevas actualizaciones sobre horarios y programación de bandas.