El Ministerio de Educación de San Juan otorgó validez oficial al programa educativo “Relatos Para Aprender”, que comenzará a implementarse en todas las escuelas primarias de la provincia a partir de 2026. La iniciativa busca incorporar al sistema educativo contenidos vinculados al Parque Provincial Ischigualasto, uno de los patrimonios naturales y culturales más relevantes de la región.

Según informaron desde la cartera educativa, el programa integrará saberes científicos relacionados con la geología, la flora y la fauna autóctona del Parque, junto con conocimientos históricos y culturales de las comunidades cercanas. El objetivo es que los estudiantes puedan conocer, valorar y comprender el territorio en el que viven, desarrollando identidad local y conciencia ambiental.

Además, los docentes que participen del proyecto recibirán certificación oficial, reconocida por el Ministerio de Educación provincial. La propuesta incluye capacitaciones, materiales didácticos y contenidos transversales que permitirán trabajar el patrimonio natural y cultural de manera articulada en las aulas.

Las autoridades destacaron que este paso marca un avance institucional, ya que transforma el valor científico y cultural del Parque Provincial Ischigualasto (también conocido como Valle de la Luna) en una herramienta pedagógica con respaldo ministerial. Se estima que miles de estudiantes de distintos departamentos participarán del programa desde su inicio.

La iniciativa también busca fortalecer el sentido de pertenencia de las comunidades, promover la conservación del patrimonio y acercar a los jóvenes a la historia y naturaleza del territorio sanjuanino. Desde el Ministerio invitaron a docentes, familias y referentes locales a involucrarse en esta propuesta que combina ciencia, cultura e identidad provincial.