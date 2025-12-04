La Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó en la madrugada de este jueves el endeudamiento por USD 3.685 millones solicitado por el gobernador Axel Kicillof, tras una jornada marcada por negociaciones tensas, cuartos intermedios y discusiones entre oficialismo y oposición. La media sanción llegó pasada la 1.30 en Diputados y se completó antes de las 4 en el Senado.

El acuerdo se destrabó gracias a concesiones clave: ampliación del directorio del Banco Provincia, reparto de cargos en el Tribunal Fiscal y el Consejo de Educación, y el compromiso de enviar pliegos para cubrir vacantes judiciales, incluido un asiento en la Corte bonaerense. También se acordó un fondo fijo de $350.000 millones para los 135 municipios y la condonación de deudas vinculadas al Fondo Covid y asignaciones salariales extraordinarias.

La negociación por los cargos fue uno de los ejes centrales. El espacio de Axel Kicillof, Movimiento Derecho al Futuro, se quedó con cuatro lugares en el Bapro; La Cámpora y el Frente Renovador obtuvieron dos cada uno, mientras que el sector de Martín Insaurralde consiguió una silla. La oposición retuvo cinco puestos, repartidos entre radicales, PRO y un representante libertario.

Otro punto de conflicto fue el reparto de fondos municipales. Tras insistentes reclamos, el Ejecutivo aceptó otorgar un monto fijo y no un porcentaje del endeudamiento. El dinero se distribuirá mediante el Coeficiente Único de Distribución y los ingresos comunales. Además, se creó una Bicameral de Seguimiento, impulsada por La Cámpora, para controlar la ejecución.

La Libertad Avanza y el Frente de Izquierda rechazaron de plano el proyecto. El PRO solo acompañó los tramos destinados a refinanciar deuda previa y se negó a avalar nueva deuda sin un detalle de obras. Desde el radicalismo, que aportó votos clave, destacaron que el Ejecutivo recibió “una herramienta para mejorar salud, educación y seguridad”.

El paquete aprobado también autoriza a la Tesorería a emitir Letras del Tesoro por USD 250 millones y habilita endeudamiento para Buenos Aires Energía y Aubasa destinado a obras energéticas y viales.

Con la sanción definitiva, Kicillof obtiene la mayor autorización de financiamiento de su segundo mandato, aunque aún persisten dudas dentro de sectores opositores sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos durante la negociación.