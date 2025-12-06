La Justicia de Viedma falló a favor de un jubilado de la Policía Federal que había solicitado formalmente el cese de la cuota alimentaria para sus tres hijos, quienes superan los 25 años. El hombre presentó su pedido en noviembre, acompañado por las partidas de nacimiento, y la jueza del caso verificó que todos “superaban ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria”.

La sentencia, dictada el viernes pasado, aclaró que la obligación alimentaria se extingue cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, salvo situaciones excepcionales que deban acreditarse ante la Justicia. Sin embargo, para que el cese sea efectivo es necesario un trámite previo del aportante, como ocurrió en este expediente.

Según publicó LMNeuquén, el reclamo del jubilado se basó en la autonomía plena alcanzada por sus hijos, lo que volvía improcedente la continuidad de la retención mensual. El tribunal hizo lugar al pedido y ordenó que la cuota deje de descontarse de inmediato, además de disponer la notificación a quien la percibía y el envío de un oficio a la Caja de Retiros de la Policía Federal para cancelar la deducción.

La resolución reafirma que el pago de alimentos a hijos adultos solo se sostiene si existen razones excepcionales (como estudios avanzados o situaciones de vulnerabilidad comprobadas), algo que no se verificó en este caso. Para el jubilado, el fallo implica cerrar una obligación que mantenía desde hacía años.