Tras un hecho de robo ocurrido durante la mañana de este jueves en el departamento Rawson, un repartidor y la intervención policial concluyeron con la detención de dos sujetos que cometieron el hecho.

El suceso tuvo lugar aproximadamente a las 8:30 horas. Personal de la Motorizada N°2 y del Comando Radioeléctrico Sur fue comisionado por el CISEM a la calle Tacuarí, en barrio Salvador María del Carril, donde se había reportado un robo a un trabajador. Al llegar al punto de conflicto, los uniformados se interiorizaron de la situación al entrevistar a Mauricio Gonzales. El damnificado manifestó que se encontraba realizando la carga de cajas de carne de pollo en su camioneta particular, un vehículo que mantenía sus puertas abiertas dada la naturaleza de la carga.

El otro detenido involucrado en el robo tratando de explicar lo ocurrido..

En un momento de descuido, Gonzales ingresó al domicilio para buscar más mercadería. Esta circunstancia fue aprovechada por dos delincuentes, identificados luego como Braian Roberto Peñaloza, de 28 años, domiciliado en el barrio Héroes de Malvinas, y Jonathan Alberto Maldonado, de 40 años, domiciliado en el barrio Solares II, de Capital, quienes sustrajeron velozmente una caja de carne de pollo y huyeron del lugar a toda carrera.

Gracias a la colaboración ciudadana, una vecina que observó la maniobra delictiva alertó de inmediato al repartidor. Acto seguido, Gonzales salió en persecución de los ladrones para intentar recuperar su mercadería.

La caja de pollos recuperada por la víctima.

Los delincuentes emprendieron la huida por calle Triunvirato en dirección al Sur. Sin embargo, la víctima logró interceptarlos en la esquina de calle Santa Rosa y República del Líbano. En ese punto, se produjo un forcejeo entre las partes. A pesar de la resistencia de los asaltantes, el repartidor recuperó la caja de pollos. Los sujetos, sin el botín, huyeron nuevamente por calle Güemes hacia el Este.

Con la información precisa sobre la dirección de la fuga, los efectivos policiales iniciaron un rastrillaje en la zona. La búsqueda dio resultado positivo cuando localizaron a los dos delincuentes en calle Güemes antes de España. En ese sitio, los uniformados procedieron a la aprehensión de ambos sujetos, poniendo fin a la persecución.

Minutos después, llegó al lugar el damnificado, Mauricio Gonzales, quien reconoció sin dudar a los dos hombres como los autores del robo, lo que confirmó la versión de los hechos.

Posteriormente, arribó la doctora Agostina Salazar, ayudante fiscal, quien tomó conocimiento de los pormenores del caso y dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia. Los dos aprehendidos quedaron inmediatamente a disposición de la Justicia, donde enfrentarán cargos por el delito de robo en grado de tentativa.