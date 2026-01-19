Las tasas de interés para plazos fijos en pesos continúan en alza en 2026, impulsadas por los bancos que buscan captar liquidez en un contexto de inflación elevada y competencia entre entidades. Para un depósito de $1 millón a 30 días, las tasas ofrecidas varían significativamente según el banco y el perfil del cliente, generando diferencias de hasta más de siete puntos porcentuales entre las propuestas de distintas instituciones.

Entre los bancos tradicionales de mayor volumen de depósitos, el Banco de la Nación Argentina elevó su tasa a 26 % anual, mientras que el Banco Macro S.A. ofrece 27,5 % nominal anual. Otras entidades grandes como el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Credicoop Cooperativo Limitado fijaron tasas del 25 %, y bancos como el Santander y el Galicia pagan entre 21 % y 22 % respectivamente.

En contraste, los bancos medianos y digitales lideran los rendimientos más altos: el Banco Bica S.A. y el Banco CMF S.A. ofrecen tasas cercanas al 30 %, mientras que instituciones como Banco de Comercio S.A., Banco Meridian S.A. y Banco VOII S.A. superan ese nivel, alcanzando 31 % o más en ciertas modalidades de plazo fijo.

También hay variaciones según el tipo de entidad: bancos regionales como el Banco de Corrientes S.A. o el Banco del Sol S.A. pagan alrededor de 26,5 %, y otros como el Banco Hipotecario S.A. y el Banco Mariva S.A. ofrecen tramos entre 26,5 % y 30 % dependiendo de las condiciones del depósito.

La amplia dispersión de tasas refleja tanto la necesidad de los bancos de atraer depósitos como las diferencias estratégicas entre grandes entidades y bancos de menor tamaño o con fuerte presencia digital. Para los ahorristas, comparar opciones puede significar obtener rendimientos significativamente mayores por el mismo capital colocado en un plazo fijo tradicional