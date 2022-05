Polémica en Estados Unidos por 144 ovnis filmados: "No tenemos explicación"

En el Capitolio de Estados Unidos, nació una enorme polémica hace pocos meses y, en estas horas, profundizaron sobre eso. Ronald Moultrie, subsecretario de Defensa de USA para la inteligencia y la seguridad, y Scott Bray, subdirector de inteligencia naval, fueron quienes hicieron de testigos en las casi dos horas que duró la sesión, analizando las fotos y videos expuestos anteriormente por el Gobierno. Por ello, una de las salas del congreso estadounidense quedó totalmente sorprendida.

Dos altos mandos de la inteligencia de defensa de Estados Unidos testificaron en una audiencia con un subcomité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Eso, luego de lo que se produjo once meses después de la publicación de un informe que detalla 144 casos de “fenómenos aéreos no identificados”, o FANI, anteriormente conocidos como OVNI. “No tenemos explicación todavía de los varios objetos grabados en el cielo, pero es importante comunicar al pueblo estadounidense lo que registramos y qué avances para explicarlos tenemos”, resaltaron.

Después, Scott Bray expuso: “Nuestro trabajo registra 144 objetos desconocidos o FANI. El 80% de ellos fueron tomados por múltiples instrumentos, como sensores, escáneres y cámaras. Estamos hablando de varios sensores, además del sensor humano. Y hasta hoy no tenemos conocimiento de objetos que se comporten en el cielo de la manera en la que los registramos a esos 144. Hay características de vuelo y de reconocimiento de la forma del objeto volador que no tenemos respuesta para contestar sobre qué son, con la información que manejamos”.

¿Ovnis en Estados Unidos?

“La manera que tenemos de adelantarnos a posibles objetos con tecnología innovadora es recogiendo este tipo de información y realizando su posterior análisis. Hemos registrados algunos objetos que eran drones comerciales. Pero hay otros que por su altura y forma no lo son”, añadió Ronald Moultrie, el segundo testigo. “No solo tenemos reportes militares, sino también de organizaciones civiles o comerciales en los distintos casos registrados”, informó Bray.

Por su parte, luego dijo: “Buscamos entender qué estamos viendo, por ejemplo, al observar un objeto triangular. Y no es la primera vez que lo hicimos. Meses atrás en otro lugar de Estados Unidos también se obtuvo la misma fotografía de este objeto en forma de triángulo. Coinciden la imagen y su comportamiento en el cielo, pero no hay explicación de lo que es. Cuando digo que no podemos explicar esa información, significa que no tenemos comprensión del material observado y la información que recogimos en distintos estudios o a través de varios sensores”. Para cerrar, Moultrie acotó que “es importante proteger la información recolectada y el proceso para recabarla. Estamos hablando de estaciones de monitoreo, de sensores que registran fenómenos inexplicables”.

Ovni en Estados Unidos.