En el Servicio Penitenciario Provincial continúa la capacitación en peluquería y estilismo destinada a las personas privadas de libertad. La iniciativa, organizada por el área de Inclusión Laboral del SPP junto al Ministerio de Producción, tiene como objetivo brindar conocimientos prácticos que permitan una real salida laboral tras recuperar la libertad.

En esta etapa, 10 internos reciben formación sobre estructuras de cabello, teoría del color, técnicas de coloración y tratamientos de nutrición, hidratación y reconstrucción capilar. También aprenden sobre cortes, peinados y organización del espacio de trabajo.

El programa busca fortalecer valores como la responsabilidad, el compromiso y el esfuerzo, considerados fundamentales para encarar nuevos desafíos y favorecer la reinserción social.

La práctica profesional dentro del penal se plantea como una oportunidad de crecimiento personal y de construcción de un futuro más digno. Durante la presentación de la capacitación estuvieron presentes el secretario de Estado de Seguridad, Enrique Delgado; el director del SPP, Carlos Suárez; el secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín; y otras autoridades del área penitenciaria.