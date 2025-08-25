En el marco de la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), este lunes 25 de agosto se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py el empresario Jonathan Simón Kovalivker, uno de los directivos de la droguería Suizo Argentina. El empresario había sido citado a indagatoria por el juez Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi, y era buscado desde el jueves pasado.

Kovalivker se presentó en los estrados acompañado por su abogado, Martín Magram, y puso a disposición su teléfono celular para ser sometido a peritajes. La investigación se originó a partir de audios del exdirector de Andis, Diego Spagnuolo, que derivaron en una serie de allanamientos y medidas judiciales.

Publicidad

Jonathan es hermano de Emmanuel Kovalivker, otro de los propietarios de la droguería Suizo Argentina, quien fue detenido días atrás cuando intentaba salir en su auto durante un procedimiento. En el vehículo se encontraron sobres que contenían 266 mil dólares y $7.000.000.

Con esta presentación, la Justicia busca avanzar en la recolección de pruebas y determinar la presunta participación de los empresarios en el circuito de coimas que se investiga en la agencia nacional.