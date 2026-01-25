Policías de Caucete asisten un parto de urgencia en una vivienda

El sábado 24 de enero de 2026, lo que inició como un recorrido de rutina para dos efectivos de la Comisaría 37 de Pie de Palo, en Caucete, se transformó en una intervención de emergencia. Los oficiales fueron interceptados por Ricardo Lucero, de 62 años, quien solicitó ayuda urgente debido a que su esposa, Teresa Nievas, de 35 años, había comenzado con el trabajo de parto en su casa del barrio Pie de Palo.

Ante la premura de la situación y mientras se aguardaba la llegada de la ambulancia, los policías actuaron de inmediato. Junto al hombre, brindaron asistencia a la mujer durante el alumbramiento en el propio domicilio y, tras el nacimiento, procedieron a cortar el cordón umbilical, cumpliendo con los cuidados primordiales necesarios.

Publicidad

Posteriormente, arribó el personal médico solicitado al lugar. El recién nacido, quien presentaba un buen estado de salud, fue trasladado junto a su madre al Hospital César Aguilar de Caucete para realizar los controles médicos correspondientes.