Un tren de pasajeros en la línea de vía estrecha entre Cartagena y Los Nietos, en la región de Murcia, chocó hoy contra una grúa que había invadido las vías, resultando al menos tres personas con heridas leves, según informaron fuentes de emergencias y de la operadora ferroviaria Adif.

El tren no se descarriló, pero el impacto rompió parte del cristal de uno de los vagones y provocó cortes leves y ataques de ansiedad entre los pasajeros, de acuerdo con los primeros reportes de los servicios sanitarios.

Este choque constituye al menos el cuarto siniestro ferroviario en España en apenas cuatro días, en un contexto de varios accidentes recientes que han encendido las alarmas sobre la seguridad en las vías.

En los días previos, un tren de alta velocidad en Andalucia colisionó con otro convoy en Adamuz, causando decenas de fallecidos y heridos, mientras que en Cataluña un tren de cercanías chocó contra un muro de contención tras un deslizamiento provocado por fuertes lluvias, con saldo de un muerto y numerosos heridos, según múltiples reportes internacionales.

Los servicios de emergencia, incluidos bomberos y ambulancias, acudieron rápidamente a la zona de Cartagena para atender a los heridos y asegurar el lugar. Adif y autoridades locales investigan las causas del suceso, que por ahora se atribuye a la presencia de maquinaria no autorizada en la vía.

La acumulación de accidentes ferroviarios en pocos días ha generado preocupación pública y política sobre la infraestructura y los protocolos de seguridad en el transporte ferroviario español, en momentos en que se espera que las investigaciones oficiales aclaren las fallas detrás de estos siniestros.