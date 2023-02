Problemas entre la familia Messi y Barcelona: "Vamos a echar a Laporta"

En las últimas horas, el hermano de Lionel Messi, Matías, dejó ruidosas y polémicas declaraciones. El mencionado fue contundente en un vivo de Twicht y comunicó que no existen chances reales para que el capitán de la Selección Argentina regrese al Barcelona. Su contrato con el París Saint-Germain (PSG) puede terminar pronto y desde Catalunya se ilusionan con su vuelta. Sin embargo, desde su familia lo dejan de lado.

"Tengo un recorte pegado en mi casa donde nacimos y uno del diario Sport dice ‘Messi debería volver a Barcelona’. Entonces yo abajo subtitulé, ‘ja ja ja’. No vamos a volvemos y si volvemos, vamos a hacer una buena limpieza, entre ellos, echar a Joan Laporta... Desagradecido, con todo lo que le dio Messi al Barcelona", fue lo que comenzó diciendo Matías, haciendo foco en la dirigencia del cuadro catalán.

Luego, el hermano de Lionel también expresó: "No sé qué opinan ustedes, pero Barcelona se empezó a conocer por Messi, (antes) era mas conocido el Real Madrid. Entonces que te paguen así no está bueno". De esa forma, hizo referencia en lo que fue la salida de "La Pulga" en 2021. Eso, después que la dirigencia de Laporta tomara la decisión de no renovarle el contrato.

"El que tuvo la oportunidad de viajar al Barcelona y vio lo que es, entra al museo y el museo es Messi. La gente no lo bancó, la gente tendría que haber salido a hacer una marcha, algo, que se vaya Laporta y que se quede Messi. Mi mamá se lo dijo a Lionel una vez, ‘te van a cagar como a Ronaldinho’", aseveró después Matías. Sin dudas, sus palabras no pasaron desapercibidas en redes sociales.

¿No renueva Messi en PSG?

Cabe recordar que el periodista Fabrizio Romano, especialista en pases del Viejo Continente, aseguró esta semana que próximamente habría un encuentro clave entre el jugador y el elenco parisino. "Continúan las conversaciones entre Leo Messi y el PSG. Es comprensible que los representantes de Messi y la directiva del PSG también se reunirán en persona en las próximas 2/3 semanas", sostuvo.