En una noche vibrante y con el calor propio de una final, Unión Deportiva Caucetera (UDC) dio un paso gigante hacia el título. En el partido de ida de la gran final de la Copa de Campeones Futsal 2026, el conjunto caucetero hizo valer su localía y derrotó por 3 a 1 a Sportivo 25 de Mayo, dejando la serie abierta pero con una ventaja clave.

Desde el arranque, el "Azul" mostró su ambición ante su gente. Con un juego punzante, logró vulnerar la resistencia del equipo veinticinqueño gracias a las definiciones de Matías Julio, Adrián Vera y Jeremías Lanas. Los tres gritos sagrados desataron la locura en el este sanjuanino, confirmando el gran presente de UDC en el certamen provincial.

Por el lado de la visita, Valentín Funes anotó el descuento que mantiene con vida a Sportivo. Si bien la diferencia de dos goles duele, el gol de Funes sirve como inyección anímica para un equipo que sabe lo que es remontar paradas difíciles.

Todo se define en el Aldo Cantoni

La historia no está terminada. El campeón de la edición 2026 se conocerá este viernes 13 de marzo en un escenario de lujo: el estadio Aldo Cantoni. Allí, desde la organización esperan un marco espectacular para coronar al mejor equipo de San Juan.

UDC llega con el envión de la victoria y la tranquilidad del resultado, mientras que 25 de Mayo está obligado a ganar para forzar la definición y amargarle la fiesta al conjunto del este.