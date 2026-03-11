Quién era Diego López, el delincuente de 23 años que murió baleado en la pool party

El violento enfrentamiento armado registrado este lunes en una quinta de la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, dejó al descubierto no solo la peligrosidad de la banda que operaba en la zona sur del conurbano, sino también el perfil del delincuente que perdió la vida en el intercambio de disparos. Se trata de Diego Ezequiel López, un joven de 23 años con un extenso historial delictivo y una orden de captura vigente desde hacía casi cuatro años.

Según pudieron reconstruir los investigadores, López tenía domicilio en la localidad de Lavallol, partido de Lomas de Zamora, y no registraba empleos formales en blanco. Su nombre ya era conocido en los pasillos de la Justicia bonaerense, con múltiples causas en su contra y varios pasos por dependencias penales.

Un prontuario que empezó en la adolescencia

El joven fallecido arrastraba antecedentes penales desde 2021. En agosto de ese año, fue acusado en una causa por infracción a la Ley 23.737, la norma que penaliza la tenencia, tráfico, comercialización y producción de estupefacientes. Su vinculación con el narcotráfico marcó el primero de los varios expedientes que se abrieron en su contra.

Pero el historial delictivo de López no se detuvo allí. Posteriormente, enfrentó una acusación por robo agravado por el uso de arma de fuego, cometido en poblado y en banda, en concurso con tenencia ilegal de arma. La gravedad de los delitos imputados y su participación en hechos violentos llevaron a que la Justicia dictara medidas restrictivas en su contra.

Una orden de captura que lo perseguía desde 2022

El 30 de septiembre de 2022, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Marta Pascual, emitió una orden de captura contra López. El pedido de detención se mantuvo vigente durante los años siguientes, aunque el joven logró evadir a la Justicia en reiteradas ocasiones.

Su paso por el sistema penitenciario incluyó un período en la Unidad Penal 45 de Melchor Romero, un establecimiento destinado a internos con padecimientos mentales y jóvenes adultos. López recuperó la libertad en agosto de 2023, pero su reinserción social duró poco.

El regreso a la actividad delictiva

En julio de 2024, casi un año después de haber salido de prisión, López volvió a ser detenido en el marco de una serie de allanamientos realizados en las localidades de Malvinas Argentinas y Adrogué. En esa oportunidad, la Policía Bonaerense buscaba a los autores de un violento ataque contra un cardiólogo en la localidad de Glew, que había sido baleado por motochorros y herido de gravedad, aunque logró sobrevivir y recuperarse.

Durante esos operativos, los efectivos interceptaron un Peugeot 208 de color gris en el que viajaban López y otros jóvenes. En el procedimiento, fueron detenidos los dos principales sospechosos del ataque al médico, mientras que López quedó nuevamente aprehendido debido a que sobre él pesaba el pedido de captura vigente desde 2022.

El enfrentamiento final en 9 de Abril

Los caminos de López y la Policía volvieron a cruzarse este lunes en la quinta de Esteban Echeverría. Agentes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) allanaron el lugar en busca de integrantes de una banda dedicada al robo de autos y a la comisión de entraderas, que acumulaba al menos 15 hechos delictivos comprobados. Los investigadores habían obtenido información de inteligencia que indicaba que al menos dos de los sospechosos más buscados se encontraban en el predio, en el marco de una pool party con numerosos asistentes.

Cuando los efectivos irrumpieron en la vivienda, López se encontraba en una habitación de la planta alta, acompañado de al menos dos jóvenes. En su poder tenía un arma de fuego que, según se determinó posteriormente, había sido denunciada como robada.

Las imágenes del enfrentamiento

Cámaras de seguridad ubicadas en el interior de la casa registraron el momento exacto en que se desató el tiroteo. En las imágenes, que fueron difundidas por fuentes policiales, se observa a López vestido con zapatillas blancas, una musculosa, bermuda color turquesa y una gorra negra. El joven se sube a una cama y, desde esa posición, dispara a través de una ventana hacia los efectivos que habían ingresado al predio.

En medio del intercambio de disparos, López intentó escapar saltando por la ventana hacia el terreno lindero. Otro sospechoso, que vestía ropa oscura, había realizado la misma maniobra instantes antes. Sin embargo, el joven de 23 años resultó herido de bala en la cabeza y el pecho durante la balacera. Cayó en el patio del inmueble vecino y murió poco después.

Detenciones y avances en la investigación

Además de la muerte de López, el operativo dejó un saldo de dos sospechosos detenidos en el lugar, a los que se sumaron otros ocho aprehendidos en allanamientos posteriores realizados durante la jornada del martes. Todos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 descentralizada de Esteban Echeverría, a cargo del fiscal Andrés Devoto.

El magistrado, que lidera la investigación, solicitó la intervención de Gendarmería Nacional para realizar las pericias balísticas y recolectar evidencias en la vivienda donde ocurrió el tiroteo. Las tareas periciales buscarán determinar con precisión la dinámica de los hechos y confirmar la participación de cada uno de los detenidos en los 15 delitos que se le imputan a la banda.

El caso, que conmocionó a la localidad de 9 de Abril por las características del operativo en medio de una fiesta, mantiene en vilo a los investigadores, que no descartan nuevas detenciones en las próximas horas mientras avanzan con el análisis de las pruebas recolectadas.