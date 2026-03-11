Escándalo con Wanda Nara: ex empleada reclama $15 millones por accidente laboral

Daiana de Castelli, quien prestó servicios para Wanda Nara entre noviembre de 2024 y enero de 2025, denunció públicamente el incumplimiento de un acuerdo económico derivado de un siniestro en la propiedad de Santa Bárbara.

La mujer relató detalladamente el inicio del conflicto: "Estaba trabajando como siempre y me caí por la escalera, me lastimé un pie y llamaron a la ambulancia. No me pudieron llevar porque no tenía ART, pedí a un remisero conocido que me lleve al hospital. Wanda y su mamá pagaron los gastos, pero nada más". Tras este hecho, se rubricó un convenio por 15 millones de pesos con la asistencia del abogado Nicolás Payarola, estipulando un pago para mayo de 2025 que nunca se concretó.

"Tuve un accidente laboral, llegamos a un acuerdo y no pagó", sentenció la ex empleada, quien atraviesa un momento desesperante debido a que se encuentra en las últimas semanas de su embarazo.

La situación habitacional de la denunciante es crítica, al punto que Santiago Sposato advirtió que "la están amenazando con desalojarla", mientras ella misma manifestó: "Hoy me estoy por quedar en la calle y necesito ayuda".

A pesar de los intentos por resolver la deuda, Daiana aclaró que "no puedo llamarla a Wanda porque me pueden acusar de acoso" y lamentó la parálisis judicial del caso, señalando que "desde diciembre que no hay novedades de la causa, no llega la carta de notificación".

Respecto a la postura de la conductora, de Castelli reveló que "una vez le escribí y ella me dijo que le pagó a la agencia". No obstante, una letrada interviniente en el programa A La Tarde desestimó cualquier justificación de la empresaria al explicar que "habiéndose presentado Wanda a una audiencia, el desconocimiento ya no existe. La realidad es que hay una firma y un incumplimiento".