La cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comienza una semana crítica en los tribunales. Este miércoles, desde las 11, Pablo Toviggino, tesorero y mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia, deberá presentarse ante el juez en lo penal económico, Diego Amarante. La cita judicial se da en el marco de una investigación por presunta evasión y retención indebida de aportes que asciende a una cifra escalofriante: más de $19.000 millones.

A pesar de los intentos de la defensa por anular las indagatorias, el magistrado ratificó los llamados a declarar. Según la denuncia impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la entidad madre del fútbol argentino habría actuado como agente de retención de impuestos (IVA y Ganancias) y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, pero nunca depositó ese dinero en las arcas del Estado.

Números que marean y una acusación directa

La investigación detalla que la maniobra se divide en dos grandes bloques: una denuncia inicial por unos $7.593 millones y una ampliación posterior que sumó otros $11.759 millones. En total, el rojo bajo la lupa judicial supera los $19.300 millones.

Desde ARCA son tajantes: sostienen que esos fondos no pertenecen a la AFA, sino que son recursos del Estado que la institución "se apropió indebidamente". Para el organismo, hubo dolo, ya que la AFA conocía su obligación y tenía los fondos para pagar.

Pruebas y lo que viene

La Justicia cuenta con informes del Banco Credicoop que complican la situación de los dirigentes. Según los registros, mientras la AFA omitía los depósitos impositivos, mantenía plazos fijos millonarios en pesos y dólares, lo que demuestra que contaba con la solvencia necesaria para cumplir con sus deberes fiscales.

Tras la declaración de Toviggino, el foco se trasladará a este jueves, cuando sea el turno de Claudio Tapia. El sanjuanino deberá dar explicaciones ante el juez Amarante en una causa que promete sacudir los cimientos de la calle Viamonte.