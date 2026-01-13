El Servicio Meteorológico prevé dos días de tiempo inestable y caluroso, caracterizados por altas temperaturas y la posibilidad de tormentas, especialmente durante las tardes.

Martes 13 de Enero

La jornada del martes se presentará con condiciones inestables. Durante la mañana se espera un cielo mayormente nublado, con una probabilidad de lluvia muy baja (0-10%) y una temperatura de 23°C. Los vientos serán moderados del sector sur, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Al llegar la tarde, el calor se intensificará hasta un máximo de 32°C. La probabilidad de tormentas aisladas aumentará al 40%, aunque la cobertura no será extensa. Los vientos rotarán y disminuirán ligeramente, soplando del sureste. Durante la noche, persistirá el riesgo de tormentas aisladas con similar probabilidad (10-40%). La temperatura descenderá a 25°C, con vientos suaves del sureste.

Miércoles 14 de Enero

El miércoles comenzará con una madrugada y una mañana parcialmente nubladas y estables, sin probabilidad de precipitación. Las temperaturas serán de 22°C y 26°C, respectivamente, con vientos moderados del noroeste y luego del sur. El momento más crítico llegará en la tarde, cuando se prevé un aumento significativo del calor, alcanzando los 35°C. En este contexto de alta temperatura y humedad, se espera el desarrollo de tormentas, con una probabilidad de ocurrencia del 40%. Los vientos serán más intensos, del sector noreste.

La noche del miércoles volverá a presentar un cielo parcialmente nublado, con condiciones más tranquilas, sin lluvias y una temperatura de 30°C.