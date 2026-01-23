Una reunión entre el presidente ruso Vladímir Putin y los emisarios estadounidenses encabezados por Steve Witkoff, enviado especial del presidente de EE. UU., y Jared Kushner, concluyó en el Kremlin tras 3 horas y 40 minutos de conversaciones en la madrugada del viernes, según el comunicado oficial publicado por la presidencia rusa.

El encuentro comenzó antes de la medianoche del jueves y se extendió hasta las 3 de la mañana (hora local), marcando uno de los diálogos más prolongados entre las partes en los últimos meses, dentro de una serie de contactos diplomáticos destinados a abordar el conflicto en Ucrania y definir posibles pasos hacia un arreglo pacífico.

Por parte de Rusia acompañaron a Putin el asesor de política internacional Yuri Ushakov y el emisario económico Kiril Dmítriev, mientras que los representantes estadounidenses llegaron a Moscú tras participar en actividades diplomáticas que incluyeron encuentros en el Foro de Davos.

Tras concluir el diálogo, la delegación estadounidense abandonó el Kremlin y se dirigirá a los Emiratos Árabes Unidos, donde continuará con las negociaciones tripartitas (que incluirán a Ucrania) vinculadas a los aspectos técnicos y de seguridad de cualquier posible acuerdo de paz.

El conflicto entre Rusia y Ucrania, ya en su cuarto año, sigue siendo el principal eje de estas conversaciones, con posiciones aún divergentes sobre temas claves como el control territorial y las garantías de seguridad. Aunque no se difundieron detalles públicos de los resultados específicos del encuentro, fuentes vinculadas al Kremlin describieron el diálogo como parte de un proceso constante de consultas sin un avance decisivo anunciado por las partes.