Racing Club se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura tras vencer a River Plate en un partido intenso que se definió sobre la hora en el Cilindro de Avellaneda. El tanto decisivo lo marcó Martirena en el último minuto, asegurando el triunfo y la clasificación para la Academia.

El encuentro tuvo momentos de máxima tensión. En la primera mitad, el arquero de Racing, Facundo Cambeses, se destacó con dos atajadas clave que mantuvieron el arco en cero. Por su parte, Franco Armani también respondió con un gran despeje tras un tiro libre de Almendra.

Racing generó varias oportunidades antes del gol final. Un cabezazo de Tomás Conechny salió apenas desviado, mientras que una jugada colectiva finalizó en un centro al área despejado por la defensa de River. Por su parte, los Millonarios reaccionaron en el segundo tiempo con goles de Ian Subiabre y Juanfer Quintero, pero no les alcanzó para revertir el resultado.

El partido también estuvo marcado por algunos incidentes físicos: Solari y Acuña chocaron, dejando al lateral de River dolorido, y Nacho Fernández recibió una amarilla tras derribar a Augusto Solari en un contragolpe. Además, Armani golpeó accidentalmente a Maravilla Martínez mientras intentaba cortar un centro, requiriendo asistencia médica.

Con este resultado, Racing avanza a los cuartos de final del Clausura, mientras River deberá esperar su próxima oportunidad para seguir en el torneo.