En la mañana de este lunes 20 de octubre de 2025, un grave accidente de tránsito movilizó a las autoridades en la localidad de Capital. El siniestro vial ocurrió en inmediaciones de calle Patricias Sanjuaninas. Según los reportes, un camión protagonizó el accidente cuando primero colisionó contra un automóvil. Tras el impacto inicial, el vehículo de gran porte terminó su recorrido de una manera dramática: quedó incrustado en una vivienda de la zona.

Tras el incidente, los conductores involucrados fueron trasladados al Hospital Guillermo Rawson para recibir atención médica y una evaluación completa.

Publicidad

Afortunadamente, y a pesar de lo impactante del suceso que dejó al camión dentro de la estructura habitacional, los primeros datos confirmaron que ninguno de los conductores sufrió heridas de gravedad.