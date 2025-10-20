El actor chileno Gonzalo Valenzuela brindó un relato conmovedor sobre la pérdida de su hijo Ringo, fruto de su relación con la presentadora argentina Juana Viale. Este triste suceso ocurrió el 25 de mayo de 2011, antes de que el bebé pudiera nacer.

Durante una entrevista con Martín Cárcamo para el programa Tú a Tú, Valenzuela habló del episodio que marcó un quiebre en su vida y en la de Juana Viale.

Valenzuela reveló que la muerte del niño se produjo "en el parto". El actor responsabilizó directamente a una "negligencia médica absolutamente" por el fatal desenlace.

En el momento del parto, la pareja vivía en Del Viso, una zona ubicada a unos 40 minutos de Buenos Aires. Valenzuela detalló el momento crítico: “Yo la veía a Juana que estaba metida en la tina con contracciones muy seguidas y la partera me decía que no fuéramos a la clínica, que podíamos ir mañana, que tranquilos. Me mandó a comprar unos remedios, fui a comprarlos, ella los tomó pero seguía con contracciones. Dije ‘no más’ y nos subimos al auto así como estábamos. Llegamos tarde, diez minutos tarde”.

El actor explicó que debido a la tardanza, las contracciones excesivas provocaron que "el bebé se había hecho caca adentro" (referencia al meconio), lo que fue la causa de su muerte. Valenzuela concluyó la descripción de ese momento con un simple pero impactante "Fue terrible".

Al abordar cómo enfrentó el duelo, Valenzuela confesó que "Fue durísimo". Sin embargo, su principal prioridad fue cuidar de su pareja. El actor comentó que lo primero que hizo fue "ocuparme de Juana, que no tenía esa relación con la muerte". Valenzuela explicó que, a diferencia de Juana, él ya había perdido a un hermano y a sus padres siendo joven, lo que lo ayudó a enfrentar la situación y a "no tener miedo, sino respeto" por la muerte.

A pesar de la separación posterior de la pareja, Valenzuela subrayó que él y Juana lograron "mantener una excelente relación". Recordó un gesto de generosidad de Juana cuando él firmó un contrato por dos años en Chile: ella "aceptó quedarse allá conmigo para que yo pudiera estar cerca de los chicos. Eso no lo olvido”.

Finalmente, el actor reflexionó sobre el amor y la memoria de su hijo, asegurando que "No hay día que no lo piense". Añadió que aprendió que "el amor también se expresa en la forma en que seguimos adelante”.