Wanda Nara está nuevamente en el centro de la polémica, esta vez por su emprendimiento de maquillajes y productos de skincare, Wanda Cosmetics. A pesar de los desafíos económicos que la obligaron a cerrar algunos locales, la empresaria mantiene la venta online. Sin embargo, ahora enfrenta una denuncia por presunta usurpación del nombre de su marca.

La acusación proviene de los denunciantes, identificados como Diego y Ramiro Rubio. Ellos aseguran que la marca ya existiría desde diciembre de 2021 y que el nombre fue elegido por Diego en honor a su novia.

Los denunciantes alegan que se ven perjudicados directamente por la marca de la mediática, ya que sus clientes son "direccionados a los productos de Wanda Nara" cuando intentan acceder a la página del producto original.

Diego y Ramiro Rubio revelaron en Infama que intentaron resolver el conflicto a través de mediaciones, pero que el equipo legal de Nara "nunca se presentaron" salvo en una ocasión junto a la abogada Ana Rosenfeld.

Ramiro explicó cuál es la solución que buscan: "Puede ser el cese inmediato del uso de la marca y compensación por los daños y perjuicios causados". El reclamo económico es considerable, ya que pretenden que Wanda Nara les pague 350 mil dólares. Por su parte, Diego Rubio fue tajante, indicando que cree que "hay que ir a juicio" porque considera que son "gente que piensan que son vivos, que pueden comprar lo que sea".

El periodista Santiago Sposato también agregó que, dado que el problema legal se generó mientras Nara estaba casada con Mauro Icardi, él "también es responsable de esto".

La abogada de la empresaria, Ana Rosenfeld, ofreció una versión completamente opuesta de la situación. Según Rosenfeld, la realidad es "al revés de lo que cuentan los denunciantes".

La abogada afirmó que son los denunciantes quienes están "haciendo una usurpación de marca". Para respaldar esta defensa, Rosenfeld sostuvo que este señor (Diego Rubio) "nunca comercializó el producto porque no tenía ni canal de distribución ni fabricación".

Rosenfeld aseguró que el denunciante, "simplemente, mandó a hacer una bolsa, igual que la que tenía Wanda Cosmetics", y que en base a eso "se creyó con un derecho a hacer este reclamo". La defensa de Wanda Nara ha solicitado el "cese inmediato de la persona esta" por estar usando indebidamente la marca, y el caso ha quedado ya en manos de la Justicia, con un abogado especialista ocupándose del asunto.