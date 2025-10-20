Mauro Icardi volvió a acaparar la atención en las redes sociales luego de dedicar un tierno mensaje a la China Suárez por la celebración del Día de la Madre. El jugador compartió una foto junto a la actriz a través de sus historias de Instagram, un gesto que no pasó desapercibido. Mientras que Wanda Nara mostró en sus propias redes sociales los regalos que recibió de sus hijos, Icardi dejó claro que su foco está puesto en su relación con Eugenia Suárez, con quien se muestra cada vez más cercano.

En esta ocasión, Icardi decidió homenajear a la actriz con una dedicatoria pública en sus historias: “Feliz Día a esta gran mamá”, escribió Mauro. La imagen que acompañó el mensaje los muestra a ambos abrazados, sonrientes y disfrutando de un momento al aire libre.

La publicación se viralizó rápidamente, provocando una ola de comentarios entre los fanáticos. Muchos usuarios interpretaron el mensaje como una confirmación del buen momento que atraviesa la pareja. Otros, en cambio, lanzaron teorías sobre una posible nueva etapa familiar para los dos.

La foto, en la que Icardi aparece besando a la actriz mientras ella sonríe a cámara, fue tomada como una muestra más del sólido vínculo que mantienen, a pesar de las polémicas que los han rodeado desde el inicio de su historia. Usuarios en redes sociales destacaron que el futbolista no suele compartir mensajes tan directos y románticos, lo que hizo que el saludo por el Día de la Madre sorprendiera incluso a los seguidores más atentos de ambos.