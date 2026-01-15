Los envíos de dinero desde la Argentina hacia Europa registraron un fuerte crecimiento durante 2025 y alcanzaron un total superior a los US$46 millones, lo que representa un aumento del 200% en comparación con 2024, cuando se habían transferido poco más de US$15 millones.

España se consolidó como el principal destino de las remesas y concentró seis de cada diez dólares enviados al continente europeo. Según un relevamiento realizado por la fintech Global66, junto con Italia explicaron más del 80% del total transferido, lo que confirma la fuerte concentración geográfica del flujo de dinero.

De acuerdo con los datos de la plataforma, durante 2025 se enviaron más de US$23,4 millones a Europa. España encabezó el ranking con transferencias que superaron los US$14 millones, mientras que Italia se ubicó en segundo lugar con más de US$5,5 millones.

El liderazgo de España se explica por el marcado crecimiento de la comunidad argentina en ese país. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística español, la población argentina aumentó casi un 50% en cuatro años y pasó de poco más de 300.000 personas en 2021 a más de 450.000 en 2025.

Ese fenómeno impactó directamente en el destino del dinero. “El principal motivo de los envíos hacia España es el apoyo a familiares, que representa casi la mitad del total, con más de US$11,5 millones y un ticket promedio de US$724 por operación”, explicó Sebastián Díaz de Valdés, country manager de Global66 en Argentina.

En segundo lugar aparecieron los viajes, con transferencias por más de US$2,9 millones, seguidos por los estudios, que superaron los US$2,2 millones.

Italia también mostró un patrón similar, con la ayuda familiar como principal motivo, aunque con una presencia relevante de envíos vinculados a viajes y servicios digitales.

Detrás de estos dos países se ubicó Bélgica, con más de US$880.000 transferidos, donde predominó la asistencia a familiares. Alemania se destacó por un perfil académico, ya que casi el 19% de las transferencias estuvieron destinadas al pago de estudios.

Portugal, en tanto, registró más de US$620.000 en envíos, impulsados por el crecimiento de la comunidad argentina y el pago de alquileres. En destinos de menor volumen como Estonia, Finlandia o Luxemburgo, también predominó la ayuda familiar, mientras que Eslovenia se destacó por transferencias destinadas exclusivamente a estudios.

El crecimiento de las remesas se inscribe en un proceso migratorio más amplio. Según datos oficiales, cerca de 1,8 millones de argentinos viven actualmente en el exterior. En los últimos seis meses, el volumen transaccionado por expatriados a través de Global66 superó los US$8 millones, con España nuevamente a la cabeza.

“Europa se ha consolidado como una extensión natural para el talento y las familias argentinas”, sostuvo Díaz de Valdés, quien destacó que los principales destinos de los fondos fueron el pago de estudios, alquileres, servicios digitales y servicios profesionales.

“Estamos viendo una migración que transforma realidades, impulsa economías familiares y redefine el rol de los argentinos en el exterior”, concluyó el ejecutivo.