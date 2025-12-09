Revelan video de intrusos que buscaron a Adriana Salgueiro tras amenaza

Adriana Salgueiro atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida luego de haber denunciado públicamente una amenaza de muerte, un caso que está siendo investigado por la Justicia con la asistencia de su abogado, Pablo Gómez de Olivera. El periodista Carlos Salerno, en Desayuno Americano (América), mostró por primera vez las imágenes de dos individuos intentando ingresar al edificio de la artista.

El caso se inició luego de que Adriana recibiera mensajes a través de un vivo de TikTok por parte de una mujer, que le escribió: "cuidate Adriana, ciudate, cerrá la puerta con llave... te conviene".

Salerno destacó la gravedad de la situación, señalando que "cuatro días después de esos mensajes, dos personas la fueron a buscar a la casa. Cuando el mensaje decía ‘cerrá la puerta con llave, te conviene’, el mensaje era en serio".

Las cámaras de seguridad captaron a estos dos individuos en plena madrugada, quienes forzaron la puerta de calle del edificio,. El periodista explicó la dificultad para clasificarlos, indicando que "no sé cómo nombrarlos, con qué adjetivo calificar a estas personas, porque son intrusos pero delincuentes no porque no se robaron nada, pero sin dudas la fueron a buscar a Salgueiro".

Según se informó, los hombres permanecieron una hora buscando la forma de acceder al departamento de Adriana. En las grabaciones, se puede ver que ambos llevaban consigo "un neceser, seguramente donde guardaron las herramientas que usaron para ingresar al edificio".

La identificación de los intrusos ha sido infructuosa hasta el momento, dado que "fueron tapados con gorras, no levantaron nunca la mirada por las cámaras, por lo que aún no están identificados con nombre y apellido".

A pesar de la existencia de este material, Salerno indicó que "la Justicia todavía no avanza con esto, hoy por primera vez vemos el video".

Respecto a la investigación, el abogado de la actriz aclaró en su momento que "tenemos las imágenes porque hay cámaras, hay videos también. Está en una etapa de investigación. Sabemos de dónde salió y a quién fue dirigido. Ahora tenemos a dos personas que entraron a un edificio a las 3 de la mañana y se fueron a las 5".

Por su parte, Adriana Salgueiro, visiblemente afectada, declaró previamente en Puro Show (El Trece): "Es horrible, pero trato de no hacerlo mediático, sino con la Justicia, que se está encargando de todo. La causa avanzó y mi abogado adjuntó a la causa imágenes perturbadoras. No tengo ni la menor idea de quién es esta persona".