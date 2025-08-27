El vestuario de Boca Juniors: el detrás de escena de la remontada

Boca Juniors ha logrado revertir su peor racha de resultados, cortando una seguidilla de 12 partidos sin victorias y sumando dos triunfos consecutivos. Este cambio no fue solo táctico, sino que tuvo un profundo componente mental, según reveló el futbolista Juan Barinaga. En una entrevista, el defensor destacó que el punto de quiebre fue la dura derrota ante Huracán, un partido que, según él, dejó al equipo sin respuestas y los obligó a enfrentar su realidad.

Barinaga explicó que después del encuentro contra Huracán, el plantel tuvo una "charla muy positiva" que les ayudó a cambiar de mentalidad. El jugador enfatizó que, aunque el siguiente partido contra Racing no fue el mejor en términos de juego, se sintió una "energía muy distinta" en la cancha. El equipo decidió dejar de lado la presión de la mala racha y enfocarse en encarar cada encuentro como una final, con la conciencia de que los rivales siempre se preparan al 120% para enfrentar a Boca. Este nuevo enfoque, según Barinaga, fue el factor más importante para la recuperación del equipo.

Un pilar fundamental en este proceso de cambio fue el campeón del mundo Leandro Paredes. Barinaga lo describió como un líder que "incorporó" la mentalidad de unión y fortalecimiento del grupo que, según él, era la pieza que faltaba. Los consejos de Paredes tienen un peso especial por su vasta experiencia y los compañeros de élite con los que ha compartido vestuario. Barinaga admitió que le presta mucha atención y aprende de él, ya que la presencia de un jugador de esa categoría facilita el juego del equipo.

Boca Juniors y una pieza clave en el equipo

Además de los consejos, Barinaga elogió el salto de calidad que Leandro Paredes le ha dado al equipo. "Si agarra la pelota Leo, hay que buscar espacios porque la pone donde quiere", afirmó. El lateral destacó la capacidad de Paredes para resolver salidas desde el fondo con un solo toque y su habilidad para ordenar y dirigir a sus compañeros, convirtiéndose en una figura clave tanto dentro como fuera de la cancha.

Finalmente, Barinaga se refirió a la recuperación de Edinson Cavani, que cortó una sequía goleadora ante Banfield. El defensor expresó que la clave para apoyar a jugadores como Cavani es darles más confianza y hacerles sentir que el equipo lo respalda, sin importar las malas rachas. Sobre su situación personal, Barinaga se mostró feliz por haber ganado la titularidad, consciente de que debe mantenerse al máximo nivel debido a la competencia de sus compañeros, Luis Advíncula y Lucas Blondel, a quienes calificó como "animales" del fútbol.