Semifinal de infarto en la Leagues Cup: hora y cómo ver Inter Miami vs. Orlando City

La Leagues Cup 2025 se prepara para una de sus instancias más emocionantes, con la disputa de las semifinales que determinarán a los dos equipos que pelearán por el título. El primer encuentro programado para este miércoles es un Clásico de la Florida entre Inter Miami y Orlando City, un duelo directo que, según el análisis previo, promete ser un espectáculo de alto nivel.

El camino de ambos equipos hacia esta instancia ha sido contundente. El Inter Miami llega invicto a este duelo, con triunfos en la fase de grupos sobre Atlas y Pumas, y un empate que se definió en penales contra Necaxa. En cuartos de final, eliminaron a los Tigres de la Liga MX, con dos goles desde el punto penal de Luis Suárez. Por su parte, Orlando City también se midió con los mismos equipos mexicanos, logrando una goleada ante Necaxa y un triunfo sobre Atlas, mientras que en la fase de cuartos superaron en una intensa tanda de penales al campeón del fútbol mexicano, Toluca.

El partido también presentará importantes duelos individuales. El poder ofensivo de ambos equipos es notable, con el uruguayo Luis Suárez liderando el ataque del Inter Miami y con la posibilidad de que Lionel Messi se sume al ataque si su condición física se lo permite. En el lado de Orlando City, los reflectores están sobre Luis Muriel y Martín Ojeda, quien ha destacado con tres goles y tres asistencias en el competición. Además, la dirección del mediocampo por parte de Rodrigo De Paul en el Inter Miami y la solidez en el arco de Pedro Gallese para Orlando City serán factores determinantes.

Inter Miami, ¿con o sin Messi?

La principal duda que rodea al encuentro es la posible participación de Lionel Messi y Jordi Alba, quienes sufrieron lesiones que los mantuvieron fuera del partido contra Tigres. Ambos jugadores han vuelto a entrenarse con el equipo, por lo que su presencia en el campo es una posibilidad. Por otro lado, la única certeza para el Inter Miami es que su director técnico, Javier Mascherano, no podrá estar en el banco de suplentes tras haber sido expulsado en el duelo anterior.

Este nuevo capítulo en la rivalidad del Clásico del Sol llega con un historial parejo, en el que Orlando City tiene una ligera ventaja en los 17 partidos que han disputado hasta ahora. El encuentro será una oportunidad de revancha para ambos equipos: el Inter Miami buscará vengarse de las dos derrotas de esta temporada en la MLS, mientras que Orlando City tendrá la oportunidad de saldar cuentas tras su eliminación en la Leagues Cup 2023 a manos de su rival. El partido se jugará en el Chase Stadium de Florida y se podrá ver a través de Apple TV - MLS Season Pass.